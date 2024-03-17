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Війська РФ за добу двічі штурмували на лівобережжі Херсонської області, але невдало, - ЗСУ

Фото: ЗСУ відбили дві атаки на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська провели за добу два штурми на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Але спроби ворога не були вдалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Як зазначають військові, окупанти не полишають планів вибити підрозділи ЗСУ з позицій на півдні України.

"За минулу добу здійснив дві спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та чотири - в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Росіяни, зазнавши втрат, відступили на свої позиції. Українські бійці продовжують здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Окупанти також проводять аеророзвідку, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та тиснуть артилерійськими обстрілами.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

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