Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області

"Протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокремлівські війська завдали ударів по:

Новослобідській громаді з мінометів, 10 прильотів.

Білопільській громаді з артилерії (48 прильотів) та мінометів (34 прильотів). Вибухи пошкодили їдальню та господарську споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.

Есманьській громаді. Росіяни запустили шість мін, що розірвалися на кордоні. Також зафіксовано було 18 прильотів із артилерії.

Шалигинській громаді з мінометів, 20 прильотів.

Есманьській громаді з мінометів, 12 прильотів.

Миропільській громаді з мінометів, 11 прильотів.

Краснопільській громаді. Окупанти випустили три міни, що розірвалися на кордоні. Також ворог здійснив артобстріл, 6 прильотів.

Путивльській громаді. Росіяни відкрили вогонь із мінометів по прикордонних селах громади. Було 19 прильотів.

Нагадаємо, 23 січня прокремлівські війська завдали ударів по прикордонні Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Крім того, 21 січня росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. В результаті було поранено людину.

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