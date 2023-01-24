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Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області

Фото: Війська РФ за день завдали майже 200 ударів по прикордонню Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За вівторок, 24 січня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області рекордні 187 разів. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, прокремлівські війська завдали ударів по:

  • Новослобідській громаді з мінометів, 10 прильотів.
  • Білопільській громаді з артилерії (48 прильотів) та мінометів (34 прильотів). Вибухи пошкодили їдальню та господарську споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.
  • Есманьській громаді. Росіяни запустили шість мін, що розірвалися на кордоні. Також зафіксовано було 18 прильотів із артилерії.
  • Шалигинській громаді з мінометів, 20 прильотів.
  • Есманьській громаді з мінометів, 12 прильотів.
  • Миропільській громаді з мінометів, 11 прильотів.
  • Краснопільській громаді. Окупанти випустили три міни, що розірвалися на кордоні. Також ворог здійснив артобстріл, 6 прильотів.
  • Путивльській громаді. Росіяни відкрили вогонь із мінометів по прикордонних селах громади. Було 19 прильотів.

Нагадаємо, 23 січня прокремлівські війська завдали ударів по прикордонні Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілів є жертви.

Крім того, 21 січня росіяни завдали удару по території Сумської та Чернігівської областей. В результаті було поранено людину.

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