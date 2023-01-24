Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области

"В течение дня россияне обстреляли восемь пограничных общин, было 187 ударов", - говорится в сообщении.

В частности, прокремлевские войска нанесли удары по:

Новослободской общине из минометов, 10 прилетов.

Белопольскую общину из артиллерии (48 прилетов) и минометов (34 прилетов). Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.

Эсманьской общине. Россияне запустили шесть мин, которые разорвались на границе. Также зафиксировано было 18 прилетов из артиллерии.

Шалигинськой общине из минометов, 20 прилетов.

Эсманьской общине из минометов, 12 прилетов.

Миропольской общине из минометов, 11 прилетов.

Краснопольской общине. Оккупанты выпустили три мины, которые разорвались на границе. Также враг совершил артобстрел, 6 прилетов.

Путивльской общине. Россияне открыли огонь из минометов по пограничным селам общины. Было 19 прилетов.

Напомним, 23 января прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Кроме того, 21 января россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

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