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Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области

Фото: Войска РФ за день нанесли почти 200 ударов по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За вторник, 24 января, российские войска обстреляли приграничье Сумской области рекордные 187 раз. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне обстреляли восемь пограничных общин, было 187 ударов", - говорится в сообщении.

В частности, прокремлевские войска нанесли удары по:

  • Новослободской общине из минометов, 10 прилетов.
  • Белопольскую общину из артиллерии (48 прилетов) и минометов (34 прилетов). Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.
  • Эсманьской общине. Россияне запустили шесть мин, которые разорвались на границе. Также зафиксировано было 18 прилетов из артиллерии.
  • Шалигинськой общине из минометов, 20 прилетов.
  • Эсманьской общине из минометов, 12 прилетов.
  • Миропольской общине из минометов, 11 прилетов.
  • Краснопольской общине. Оккупанты выпустили три мины, которые разорвались на границе. Также враг совершил артобстрел, 6 прилетов.
  • Путивльской общине. Россияне открыли огонь из минометов по пограничным селам общины. Было 19 прилетов.

Напомним, 23 января прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Кроме того, 21 января россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

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