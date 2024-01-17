Війська РФ бояться прориву в Херсонській області та посилюють зміцнення: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 16 січня.

Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на північ Діброви (на південний захід від Кремінної).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Майданчика;

на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Діброви;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівки.

Російське джерело заявило, що російські війська відновили “активні наступальні дії” з використанням бронетехніки у районі Серебрянського лісництва після перерви у російській наступальній діяльності у цьому районі.

Голова військової адміністрації Луганської області України Артем Лисогор заявив 16 січня, що російські війська випустили велику кількість плануючих бомб по українських позиціях в районі Серебрянського лісництва і що російські війська проводять наступальні операції вздовж усієї лінії фронту Луганської області з метою захоплення решти Луганської області протягом останніх 1,5 тижня.

Операція №2 - Донецька область

Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів під Бахмутом і 16 січня продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі.

Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися

на північний схід від Бахмута в районі Веселого та Верхньокам'янського;

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Івановського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські та українські війська 16 січня продовжили позиційні бої під Авдіївкою. Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового;

біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки;

на захід від Авдіївки в районі Сєверного;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські війська активізували атаки за підтримки бронетехніки на Таврійському напрямку, ймовірно, маючи на увазі напрями Авдіївка та Мар'їнка.

Російські та українські війська 16 січня продовжували позиційні бої на захід та південний захід від Донецька, але підтверджених змін у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися

на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки

на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Російські джерела стверджували, що позиційні бої продовжувалися:

на південний схід від Гуляйполя поблизу Червоного;

на південь від Великої Новосілки поблизу Завітного Бажання;

на схід від Урожайного; і на північний захід від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали

на захід від Вербового (схід від Роботиного)

біля Роботиного та Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються 16 січня, але підтверджених змін на фронті в цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.

Супутникові знімки показують, що російські війська готуються до оборони району за Кринками, включаючи шосе М14, уздовж якого російські війська збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції.