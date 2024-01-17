Війська РФ бояться прориву в Херсонській області та посилюють зміцнення: карти ISW

Російські війська відновили наступ із використанням бронетехніки в районі Серебрянського лісництва та Таврійському напрямку (ймовірно Авдіївка та Мар'їнка).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нещодавно російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 16 січня.
Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на північ Діброви (на південний захід від Кремінної).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали
Російське джерело заявило, що російські війська відновили “активні наступальні дії” з використанням бронетехніки у районі Серебрянського лісництва після перерви у російській наступальній діяльності у цьому районі.
Голова військової адміністрації Луганської області України Артем Лисогор заявив 16 січня, що російські війська випустили велику кількість плануючих бомб по українських позиціях в районі Серебрянського лісництва і що російські війська проводять наступальні операції вздовж усієї лінії фронту Луганської області з метою захоплення решти Луганської області протягом останніх 1,5 тижня.
Нещодавно російські війська досягли незначних успіхів під Бахмутом і 16 січня продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі.
Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися
Російські та українські війська 16 січня продовжили позиційні бої під Авдіївкою. Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися
Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські війська активізували атаки за підтримки бронетехніки на Таврійському напрямку, ймовірно, маючи на увазі напрями Авдіївка та Мар'їнка.
Російські та українські війська 16 січня продовжували позиційні бої на захід та південний захід від Донецька, але підтверджених змін у цьому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися
Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Російські джерела стверджували, що позиційні бої продовжувалися:
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 16 січня, але підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали
Українські війська зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються 16 січня, але підтверджених змін на фронті в цьому районі не було.
Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.
Супутникові знімки показують, що російські війська готуються до оборони району за Кринками, включаючи шосе М14, уздовж якого російські війська збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції.
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