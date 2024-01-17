Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Российские войска возобновили наступление с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества и Таврийском направлении (вероятно Авдеевка и Марьинка).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января.
Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу Дибровы (к юго-западу от Кременной).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
Российский источник заявил, что российские войска возобновили “активные наступательные действия” с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества после перерыва в российской наступательной деятельности в этом районе.
Глава военной администрации Луганской области Украины Артем Лысогор заявил 16 января, что российские войска выпустили большое количество планирующих бомб по украинским позициям в районе Серебрянского лесничества и что российские войска проводят наступательные операции вдоль всей линии фронта Луганской области с целью захвата остальной части Луганской области в течение последних 1,5 недели.
Недавно российские войска добились незначительных успехов под Бахмутом и 16 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.
Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
Российские и украинские войска 16 января продолжили позиционные бои под Авдеевкой. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки при поддержке бронетехники на Таврийском направлении, вероятно, имея в виду направления Авдеевка и Марьинка.
Российские и украинские войска 16 января продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.
Спутниковые снимки показывают, что российские войска готовятся к обороне района за Крынками, включая шоссе М14, вдоль которого российские войска построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.
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