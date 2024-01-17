Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января.

Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Площанки;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Дибровы;

к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.

Российский источник заявил, что российские войска возобновили “активные наступательные действия” с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества после перерыва в российской наступательной деятельности в этом районе.

Глава военной администрации Луганской области Украины Артем Лысогор заявил 16 января, что российские войска выпустили большое количество планирующих бомб по украинским позициям в районе Серебрянского лесничества и что российские войска проводят наступательные операции вдоль всей линии фронта Луганской области с целью захвата остальной части Луганской области в течение последних 1,5 недели.

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска добились незначительных успехов под Бахмутом и 16 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Верхнекаменского;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки и Андреевки.

Российские и украинские войска 16 января продолжили позиционные бои под Авдеевкой. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;

возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;

к западу от Авдеевки в районе Северного

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки при поддержке бронетехники на Таврийском направлении, вероятно, имея в виду направления Авдеевка и Марьинка.

Российские и украинские войска 16 января продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались:

к юго-востоку от Гуляйполя близ Червонного;

к югу от Великой Новоселки близ Завитного Бажання;

к востоку от Урожайного; и к северо-западу от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

западнее Вербового (восточнее от Работино)

возле Работино и Новопрокоповки (к югу от Работино).

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска готовятся к обороне района за Крынками, включая шоссе М14, вдоль которого российские войска построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.