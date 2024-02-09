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Війська РФ били дронами-камікадзе по Одесі: є постраждалий

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні ввечері, 9 лютого. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки безпілотників по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя", - заявив Кіпер.

За його словами, наразі потерпілий отримав усю необхідну медичну допомогу у лікарні.

Він також зазначив, що небезпека ударів "Шахедів" все ще зберігається і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Атака "Шахедів" по Україні 9 лютого

Російські війська ввечері 9 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрони були запущені з північного та південного напрямів.

Пізніше повідомлялося, що вибухи було чути у Харкові та Одесі. Надалі стало відомо, що росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти влучили у кафе.

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