Войска РФ атаковали ракетами Запорожье

В пятницу утром, 14 октября, российские оккупанты вновь нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

В городе прогремели взрывы.

Жителей просят оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты 13 октября нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки врага погиб один человек, еще 13 - пострадали.

Днем ранее, 12 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

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