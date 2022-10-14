Войска РФ атаковали ракетами Запорожье
Фото: войска РФ атаковали ракетами Запорожье (Getty Images)
В пятницу утром, 14 октября, российские оккупанты вновь нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
В городе прогремели взрывы.
Жителей просят оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты 13 октября нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки врага погиб один человек, еще 13 - пострадали.
Днем ранее, 12 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.