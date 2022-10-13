Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область: є жертви

Російські окупанти 13 жовтня завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще 13 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець зазначив, що "мішенню" загарбників став Оріхів. "Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні", - розповів Старух. За його словами, внаслідок атаки ворога загинула жителька села Преображенка, що неподалік. Окрім цього, від обстрілу постраждали 13 людей: в Оріхові - 9;

у Преображенці - 1;

в Степногірську - 3. Глава ОВА також додав, що були зруйновані чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, приватні домівки.