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Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область: є жертви

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Четвер 13 жовтня 2022 11:19
Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область: є жертви Фото: Окупанти кілька годин обстрілювали Запорізьку область
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 13 жовтня завдали удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще 13 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець зазначив, що "мішенню" загарбників став Оріхів.

"Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні", - розповів Старух.

За його словами, внаслідок атаки ворога загинула жителька села Преображенка, що неподалік. Окрім цього, від обстрілу постраждали 13 людей:

  • в Оріхові - 9;
  • у Преображенці - 1;
  • в Степногірську - 3.

Глава ОВА також додав, що були зруйновані чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, приватні домівки.

Нагадаємо, російські війська 12 жовтня обстріляли три населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули семеро людей, ще 13 - зазнали поранень.

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