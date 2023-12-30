Війська РФ атакували Херсонську область, є жертва

Російські загарбники в черговий раз нанесли удари по Херсонській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, російська армія обстріляла Антонівку.

"Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку", - повідомив голова ОВА.

Обстріл херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пізніше показав відео, а також фотографії наслідків російського терористичного удару.

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