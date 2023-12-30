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Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть жертва

Суббота 30 декабря 2023 15:28
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Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть жертва Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, российская армия обстреляла Антоновку.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", - сообщил глава ОГА.

Обстрел Херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.

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Херсонская область Война России против Украины
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