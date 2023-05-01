Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина
У понеділок, 1 травня, російські окупанти атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.
Через ворожі обстріли в Херсоні горять приватні будинки. На місці працюють пожежники.
"Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували", - повідомив Прокудін.
Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати місто.
"Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні пролунали вибухи.
Крім того, напередодні із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.
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