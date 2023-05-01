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Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина

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Херсон, Понеділок 01 травня 2023 19:04
Війська РФ атакували Херсон: постраждала одна людина Фото: Війська РФ атакували Херсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 травня, російські окупанти атакували Херсон. Унаслідок обстрілу постраждала щонайменше одна людина.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.

Через ворожі обстріли в Херсоні горять приватні будинки. На місці працюють пожежники.

"Відомо про одного постраждалого - 30-річний чоловік отримав поранення руки, його госпіталізували", - повідомив Прокудін.

Він додав, що росіяни продовжують обстрілювати місто.

"Залишайтеся в укриттях або скористайтеся правилом двох стін", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні пролунали вибухи.

Крім того, напередодні із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.

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