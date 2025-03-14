Війська РФ активізувалися у районі Білогорівки на Сіверському напрямку, - ЗСУ

За його словами, противник активніше почав застосовувати FPV-дрони. У зв'язку з цим стало важче заводити та виводити особовий склад на позиції та з них. Через це своєю чергою доводиться довше тримати особовий склад на позиціях для збереження життя.



скриншот deepstatemap.live



"Ворог активно проводить штурмові дії і насичення переднього краю саме зі свого боку задля того, щоб надалі штурмувати населений пункт Білогорівка", - сказав речник.

Запорожець додав, що у південній частині Сіверського напрямку "серйозної активності" з боку російських військ не фіксують. Як зазначив речник, окупанти використовують мотоцикли, якими намагаються кудись дістатись.

"На Сіверському напрямку трошки поменшало особового складу за рахунок того, що там штурмові дії носять масований характер - від 50 до 150 людей залучається в один штурм", - додав він.