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Войска РФ активизировались в районе Белогоровки на Северском направлении, - ВСУ

Фото: оккупанты активизировались в районе Белогоровки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ активизировалась в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области на Северском направлении фронта. Россияне также начали активнее применять FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, противник активнее начал применять FPV-дроны. В связи с этим стало труднее заводить и выводить личный состав на позиции и с них. Из-за этого в свою очередь приходится дольше держать личный состав на позициях для сохранения жизни.

скриншот deepstatemap.live

"Враг активно проводит штурмовые действия и насыщение переднего края именно со своей стороны для того, чтобы в дальнейшем штурмовать населенный пункт Белогоровка", - сказал спикер.

Запорожец добавил, что в южной части Северского направления "серьезной активности" со стороны российских войск не фиксируют. Как отметил спикер, оккупанты используют мотоциклы, на которых пытаются куда-то добраться.

"На Северском направлении немножко уменьшилось личного состава за счет того, что там штурмовые действия носят массированный характер - от 50 до 150 человек привлекается в один штурм", - добавил он.

Бои за Белогоровку

Белогоровка - это населенный пункт в Луганской области, находится на берегу реки Северский Донец. Сейчас село является частью Северского направления.

Бои в этом районе идут уже долгое время. Населенный пункт был оккупирован, освободили его через четыре месяца - 19 сентября 2022 года.

Как отмечали ранее украинские военные, Белогоровка - последний населенный пункт Луганской области на Северском направлении, который не контролирует российская армия. Войска РФ они называют населенный пункт воротами в Северск.

Больше о том, чем важна Белогоровка - узнайте в материале РБК-Украина.

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