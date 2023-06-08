Війська РФ 17 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області. В ОВА назвали наслідки

Сумська область зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Окупанти за день 17 разів атакували прикордонні райони, і в деяких громадах внаслідок ворожих ударів є пошкодження будинків та будівель, об'єктів інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Ворожих обстрілів протягом вівторка, 7 червня, зазнавали 9 громад: Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська ОТГ. Було зафіксовано 153 вибухи.
Дані про атаки:
Сумська область знаходиться під обстрілом з боку російських військ практично щодня. Окупанти завдають ударів з території РФ, і для атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, а також завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС).
Минулими вихідними в Сумській області внаслідок ворожих обстрілів були постраждалі серед цивільних осіб.
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