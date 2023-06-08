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Війська РФ 17 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області. В ОВА назвали наслідки

Фото: у Сумській ОВА розповіли про російські обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сумська область зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Окупанти за день 17 разів атакували прикордонні райони, і в деяких громадах внаслідок ворожих ударів є пошкодження будинків та будівель, об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Ворожих обстрілів протягом вівторка, 7 червня, зазнавали 9 громад: Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська ОТГ. Було зафіксовано 153 вибухи.

Дані про атаки:

  • По території Есманської громади противник бив з мінометів (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада потрапила під мінометний (12 вибухів) та артилерійський (33 вибухи) обстріли.
  • По території Середино-Будської громади війська РФ били з мінометів (31 вибух). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок.
  • З території РФ було скинуто 5 мін на Шалигинську громаду.
  • По території Юнаківської громади росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
  • Великописарівська громада зазнавала ворожого артобстрілу (11 вибухів).
  • По території Миропільської громади війська РФ били з мінометів (6 вибухів).
  • Війська РФ скинули на Хотинську громаду 7 мін. Внаслідок атаки були пошкоджені склади підприємця, вантажівку, а також знищені 4 т пшениці.

Обстріл Сумської області

Сумська область знаходиться під обстрілом з боку російських військ практично щодня. Окупанти завдають ударів з території РФ, і для атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, а також завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС).

Минулими вихідними в Сумській області внаслідок ворожих обстрілів були постраждалі серед цивільних осіб.

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Сумська областьВійна Росії проти України