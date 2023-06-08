Войска РФ 17 раз в день обстреляли приграничье Сумской области. В ОВА назвали последствия

Сумская область подверглась очередным обстрелам со стороны российских войск. Оккупанты за день 17 раз атаковали приграничные районы, и в некоторых общинах в результате вражеских ударов есть повреждения домов и зданий, объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Вражеским обстрелам в течение вторника, 7 июня, подвергались 9 общин: Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская ОТО. Было зафиксировано 153 взрыва.
Данные об атаках:
Сумская область находится под обстрелами со стороны российских войск практически ежедневно. Оккупанты наносят удары с территории РФ, и для атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, а также наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС).
На минувших выходных в Сумской области в результате вражеских обстрелов были пострадавшие среди гражданских лиц.
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