Війська НАТО відпрацювали битву за Гостомель під час навчань у Фінляндії, - ЗМІ

Під час військових навчань у Фінляндії війська НАТО змоделювали битву за аеропорт Гостомель. Військові відпрацювали як захоплення ворожого аеродрому, так і оборону, враховуючи досвід ЗСУ у 2022 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Під час навчань "Жива шабля" "червона команда", що складалася з польських повітряно-десантних військ та фінських військ, виконала тактичну десантну операцію на злітно-посадковій смузі в лісі.

Десантники швидко захопили стратегічно розташований аеродром, прагнучи утримати його та перекинути туди піхоту та важке озброєння для блискавичної атаки. Відмітимо, що подібну тактику Росія в ближньому бою під Києвом у 2022 році.

За даними видання, Фінляндія не має власних повітряно-десантних підрозділів, тому залучення до цих навчань десантників зі складу польської армії стало "корисним досвідом до армії-новачка у складі НАТО".

Business Insider додало, що НАТО відкрито визнають, що ці навчання частково проводяться через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ спробувала здійснити саме таку операцію.

Російські війська намагалися захопити аеропорт Гостомель на околиці Києва під час початкового наступу на українську столицю. За даними видання, це дало б Москві вирішальну перевагу, оскільки Кремль міг би перекинути більше військ, артилерії та бойової техніки для удару по Києву з мінімальної відстані.

Водночас Business Insider додало, що країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, "уважно спостерігають за подіями в Україні та використовують отриманий досвід для власної оборонної підготовки" у випадку загрози РФ.