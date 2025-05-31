ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Війська НАТО відпрацювали битву за Гостомель під час навчань у Фінляндії, - ЗМІ

Фінляндія, Субота 31 травня 2025 22:09
UA EN RU
Війська НАТО відпрацювали битву за Гостомель під час навчань у Фінляндії, - ЗМІ Фото: бої за Гостомель стали прикладом для навчань НАТО ()
Автор: Каріна Левицька

Під час військових навчань у Фінляндії війська НАТО змоделювали битву за аеропорт Гостомель. Військові відпрацювали як захоплення ворожого аеродрому, так і оборону, враховуючи досвід ЗСУ у 2022 році

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Під час навчань "Жива шабля" "червона команда", що складалася з польських повітряно-десантних військ та фінських військ, виконала тактичну десантну операцію на злітно-посадковій смузі в лісі.

Десантники швидко захопили стратегічно розташований аеродром, прагнучи утримати його та перекинути туди піхоту та важке озброєння для блискавичної атаки. Відмітимо, що подібну тактику Росія в ближньому бою під Києвом у 2022 році.

За даними видання, Фінляндія не має власних повітряно-десантних підрозділів, тому залучення до цих навчань десантників зі складу польської армії стало "корисним досвідом до армії-новачка у складі НАТО".

Business Insider додало, що НАТО відкрито визнають, що ці навчання частково проводяться через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ спробувала здійснити саме таку операцію.

Російські війська намагалися захопити аеропорт Гостомель на околиці Києва під час початкового наступу на українську столицю. За даними видання, це дало б Москві вирішальну перевагу, оскільки Кремль міг би перекинути більше військ, артилерії та бойової техніки для удару по Києву з мінімальної відстані.

Водночас Business Insider додало, що країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, "уважно спостерігають за подіями в Україні та використовують отриманий досвід для власної оборонної підготовки" у випадку загрози РФ.

Підготовка НАТО до війни

Зауважимо, що нещодавно Північноатлантичний альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

Крім того, раніше у доповіді Бундесверу йшлося про підготовку Росії до можливої великомасштабної війни з НАТО.

Припускається, що російський диктатор Володимир Путін хоче досягати своїх цілей силовим шляхом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Фінляндія Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів