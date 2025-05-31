Войска НАТО отработали битву за Гостомель во время учений в Финляндии, - СМИ

Во время военных учений в Финляндии войска НАТО смоделировали битву за аэропорт Гостомель. Военные отработали как захват вражеского аэродрома, так и оборону, учитывая опыт ВСУ в 2022 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Во время учений "Живая сабля" "красная команда", состоявшая из польских воздушно-десантных войск и финских войск, выполнила тактическую десантную операцию на взлетно-посадочной полосе в лесу.

Десантники быстро захватили стратегически расположенный аэродром, стремясь удержать его и перебросить туда пехоту и тяжелое вооружение для молниеносной атаки. Отметим, что подобную тактику Россия в ближнем бою под Киевом в 2022 году.

По данным издания, Финляндия не имеет собственных воздушно-десантных подразделений, поэтому привлечение к этим учениям десантников из состава польской армии стало "полезным опытом для армии-новичка в составе НАТО".

Business Insider добавил, что НАТО открыто признают, что эти учения частично проводятся из-за того, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину РФ попыталась осуществить именно такую операцию.

Российские войска пытались захватить аэропорт Гостомель на окраине Киева во время начального наступления на украинскую столицу. По данным издания, это дало бы Москве решающее преимущество, поскольку Кремль мог бы перебросить больше войск, артиллерии и боевой техники для удара по Киеву с минимального расстояния.

В то же время Business Insider добавило, что страны НАТО, особенно граничащие с Россией, "внимательно наблюдают за событиями в Украине и используют полученный опыт для собственной оборонной подготовки" в случае угрозы РФ.