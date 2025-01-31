Війська КНДР відійшли з деяких напрямків у Курській області, - ССО

Росія відвела північнокорейські війська з деяких напрямків у Курській області. На окремих ділянках військові КНДР не спостерігались близько трьох тижнів.
Про це розповів в коментарі РБК-Україна речник ССО України, полковник Олександр Кіндратенко
"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", - сказав він.
На уточнююче запитання журналіста, Кіндратенко відповів, що солдати КНДР не спостерігались саме на тих напрямках у Курській області, де працють ССО.
При цьому чи вивела Росія північнокорейські війська з усіх напрямків в Курській області, наразі не відомо. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації в угрупуванні "Курськ" РБК-Україна не вдалося.
Про те, що солдатів КНДР відвели з Курської області написало The New York Times. За словами офіційних осіб України та США, на яких посилаються автори статті, "північнокорейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат".
"Північнокорейські війська, спрямовані для підкріплення російських сил, які намагаються відбити український наступ усередині кордонів Росії, не були помічені на фронті близько двох тижнів", - зазначають журналісти.
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