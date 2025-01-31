Війська КНДР відійшли з деяких напрямків у Курській області, - ССО

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", - сказав він.

На уточнююче запитання журналіста, Кіндратенко відповів, що солдати КНДР не спостерігались саме на тих напрямках у Курській області, де працють ССО.

При цьому чи вивела Росія північнокорейські війська з усіх напрямків в Курській області, наразі не відомо. Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації в угрупуванні "Курськ" РБК-Україна не вдалося.