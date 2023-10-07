Війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа

В одній із соціальних мереж з'явилося відео, на якому знято безліч танків "Меркава" на трейлерах, що стоять вздовж дороги. За попередньою інформацією, їх перекидають на південь країни до сектора Газа.

"Меркава" – це основний бойовий танк армії Ізраїлю, він розроблений та виробляється в одній країні. Перший серійний танк "Меркава" був зроблений у 1979 році. Останньою модифікацією танка є "Меркава Барак".

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Сьогодні вранці бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.