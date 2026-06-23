Вийшла iOS 27 beta 2: Apple додала нові ШІ-функції Siri

Apple запустила етап активного тестування другої бета-версії iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27 для розробників.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac .

Інтелектуальний інструмент Write with Siri та оновлення асистента

Найбільш помітною візуальною та функціональною зміною в iOS 27 beta 2 став запуск інструменту Write with Siri (Пиши з Siri), який повністю замінив колишнє контекстне меню ШІ-редагування Writing Tools.

Тепер під час активації будь-якого текстового поля на iPhone та iPad безпосередньо над віртуальною клавіатурою з'являється великий текстовий рядок-підказка із пропозицією залучити чат-бота.

Якщо користувач починає вводити текст самостійно без допомоги нейромережі, цей елемент автоматично згортається до компактної фірмової іконки Siri.

Решта нововведень голосового помічника впроваджуватимуться поступово - розробники підвищили швидкість обробки локальних запитів та додали маркування coming soon (незабаром) для деяких просунутих прев'ю-елементів функції Expressive Voice.

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Еволюція RCS та сумісність пристроїв у macOS 27

Значна увага у новій збірці приділена покращенню кросплатформного протоколу обміну повідомленнями RCS у стандартному застосунку Messages.

Протягом останніх місяців Apple планомірно посилювала безпеку та синергію між фірмовими iMessage та сторонніми пристроями, тож актуальна бета-версія закріплює цей тренд.

Ключові оновлення зв'язку в Messages:

Message reactions : повноцінна підтримка швидких реакцій (емодзі) на текстові повідомлення у чатах RCS.

: повноцінна підтримка швидких реакцій (емодзі) на текстові повідомлення у чатах RCS. In-line replies: можливість створювати прямі вкладені відповіді на конкретні повідомлення в межах діалогу.

Паралельно розробники випустили оновлення для супутніх платформ. У настільній операційній системі macOS Golden Gate (beta 2) інженери суттєво оптимізували функцію iPhone Mirroring (Дублювання екрана iPhone), виправивши критичні збої та зависання першої тестової збірки.

Крім того, свіжий апдейт містить службовий патч, який дозволяє бездротовим навушникам AirPods Max 2 коректно приймати та встановлювати нові версії службового мікропрограмного забезпечення.