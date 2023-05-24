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У війну "Запоріжсталь" зупинилася на 33 дні, а потім почала виробляти бронежилети, - RFI

Фото: у війну "Запоріжсталь" зупинилася на 33 дні, а потім почала виробляти бронежилети (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" після початку бойових дій зупинився на 33 дні. А потім почав виробляти сталь для бронежилетів та касок, і обладнання для укріплення фортифікаційних споруд - все те, що необхідно для перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький RFI.

"На початку бойових дій комбінат був змушений призупинити свою діяльність на 33 дні. Такого не було з часів Другої світової війни. Повільнішими темпами робота відновилася у квітні 2022 року", - розповів генеральний директор заводу Роман Слободянюк.

Після відновлення роботи кілька підприємств, які входять до групи "Метінвест", почали виготовляти, крім основної продукції, також обладнання для укріплення фортифікаційних споруд Збройних сил України, бронежилети та каски: зараз кожен десятий український солдат має захисне спорядження, виготовлене групою, каже Слободянюк.

"З іншого боку, група "Метінвест", якій належить комбінат, також допомагає українській обороні. Компанії Ріната Ахметова пожертвували 5 мільярдів гривень (125 мільйонів євро) на підтримку українських збройних сил і людей, що постраждали від війни. Зокрема, він започаткував мілітарну ініціативу "Сталевий фронт", що забезпечує Збройні сили України технікою, тепловізорами, безпілотниками, аптечками та пальним", - вказують у RFI.

Також "Запоріжсталь" стала новим місцем роботи для багатьох маріупольців, які були змушені виїхати з Маріуполя. Зараз ці люди виробляють сталь і вірять, що одного дня вона допоможе бійцям перемогти у війні, пише видання.

"Я пропрацював на "Азовсталі" 8 років, перш ніж виїхав із міста під російськими обстрілами й знайшов прихисток у Запоріжжі. Наші заводи виробляють сталь та інші матеріали, і це додатково захищає наших бійців, допомагає їм краще виконувати свою місію. Сподіваюся, це дасть їм удосталь сил, щоб піти на Маріуполь", - розповів журналістам працівник заводу Максим Нотченко.

Раніше операційний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко заявив, що після повернення Маріуполь буде відбудований, і там будуть створені нові робочі місця - щоб люди могли повернутися до рідного міста.

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Запоріжжя