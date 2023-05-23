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Ми відновимо Маріуполь і забезпечимо маріупільців робочими місцями, - Мироненко

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Вівторок 23 травня 2023 16:15
Ми відновимо Маріуполь і забезпечимо маріупільців робочими місцями, - Мироненко Фото: "Метінвест" обіцяє відновити Маріуполь і забезпечити маріупільців робочими місцями (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Після повернення Маріуполь буде відбудований, і будуть створені нові робочі місця - щоб люди могли повернутися до рідного міста. Також будуть відбудовані заводи "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча - але вже за новими, екологічними стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операційного директора компанії "Метінвест", якій належать заводи, Олександра Мироненка.

"Зараз ми чекаємо, щоби можна було визначитися, як відбудовувати ті наші підприємства, які залишилися в Маріуполі. Звісно, є позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, який заявляв: ми будемо відбудовувати і відновлювати виробничі потужності, але з акцентом уже на екологічну зелену металургію. Для того, щоби відбудоване сучасне місто Маріуполь мало сучасні виробничі майданчики. Щоб були робочі місця, і можна було повертати людей у рідне місто і забезпечувати їх усім необхідним", - заявив він.

Він нагадав, що для відновлення міста був створений проект "Маріуполь Реборн", у рамках якого буде створена концепція відбудови.

"Спільно з державною владою ми плануємо, якою буде економічна модель цього міста, як це місто буде надалі відбудовуватися та розвиватися. Це бачення зараз формується", - зауважив Мироненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов виділив 60 млн гривень на проект з відродження Маріуполя - Mariupol.Reborn.

Також Ахметов неодноразово заявляв, що вважає Маріуполь українським містом, яке обов’язково буде звільнене від російської окупації. Він наголошував, що місто буде відроджене, і що особисто він не пошкодує на це ні сил, ні грошей.

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Маріуполь Метинвест
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