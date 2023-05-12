Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери, - Залужний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

Залужний зазначив, що Україна під час повномасштабного вторгнення Росії втратила дуже багато людей, солдатів, кадрових командирів, які мали навички та досвід. Однак, за його словами, це особливість будь-якої війни.

"Війну починають кадрові військові, а закінчують вчителі, бухгалтери, інженери... Що зараз в принципі й відбувається ", - сказав головнокомандувач ЗСУ.