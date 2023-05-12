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Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры - Залужный

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Украина, Пятница 12 мая 2023 22:22
Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Войну начинают кадровые военные, у которых есть навыки и опыт, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Залужный отметил, что Украина во время полномасштабного вторжения России потеряла очень много людей, солдат, кадровых командиров, которые имели навыки и опыт. Однако, по его словам, это особенность любой войны.

"Войну начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, бухгалтеры, инженеры... Что сейчас в принципе и происходит", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как украинская армия готовилась к вторжению РФ.

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Валерий Залужный Война России против Украины
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