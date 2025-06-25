Війну між Ізраїлем та Іраном завершено, - Трамп

Трамп нагадав, що минулими вихідними американські війська провели прицільну атаку на ядерні об'єкти Ірану, де збагачували уран. Операція завершилася успішно.

За його словами, жодна країна у світі не могла б провести таку операцію краще, ніж зробили це США.

"Минулого понеділка було досягнуто домовленості про припинення вогню, і ми називаємо це 12-денною війною (між Ізраїлем та Іраном - ред.). Я вважаю, що вона завершена, я не думаю, що вони будуть відновлювати зустрічні атаки. Більше не буде загрози від Ірану, ядерної загрози від Ірану", - додав президент США.