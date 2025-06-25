Война между Израилем и Ираном завершена, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что война между Израилем и Ираном уже завершилась и боевые действия якобы не будут продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера по итогам саммита НАТО в Гааге.
Трамп напомнил, что на прошлых выходных американские войска провели прицельную атаку на ядерные объекты Ирана, где обогащали уран. Операция завершилась успешно.
По его словам, ни одна страна в мире не могла бы провести такую операцию лучше, чем сделали это США.
"В прошлый понедельник была достигнута договоренность о прекращении огня, и мы называем это 12-дневной войной (между Израилем и Ираном - ред.). Я считаю, что она завершена, я не думаю, что они будут возобновлять встречные атаки. Больше не будет угрозы от Ирана, ядерной угрозы от Ирана", - добавил президент США.
Напомним, Иран затягивал подписание ядерной сделки с США. На этом фоне Израиль нанес по иранской территории ракетные удары. Главными целями израильских войск стали ядерные объекты.
Часть из объектов находится глубоко под землей. Поэтому для их уничтожения Израилю понадобилась помощь США - только американские авиабомбы могут пробить такие защищенные заводы по обогащению урана.
22 июня американская авиация ударила по Ирану. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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