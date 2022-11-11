На війні в Україні загинув доброволець з Японії
Уряд Японії підтвердив загибель японського громадянина, який вступив до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Японії, яку приводить Kyodo News.
Чоловік загинув ще 9 листопада, а вчора генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно повідомив журналістам, що уряд країни перевіряє інформацію про загибель японського громадянина, який добровольцем вступив до лав у ЗСУ.
Він також нагадав, що уряд Японії вже неодноразово озвучував рекомендації для своїх громадян негайно залишити територію України та утриматись від поїздок туди.
Перед цим у японському сегменті соціальних мереж з'явилася інформація про те, що принаймні один громадянин Японії, який вирушив в Україну, загинув під час бойових дій.
Нагадаємо, що на війні в Україні загинув ще один американський доброволець.
Також стало відомо, що житель Брісбена (Австралія) Тревор К'єлдала загинув під час бойових дій в Україні.
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