На війні в Україні загинув доброволець із Іспанії

В Україні на війні загинув доброволець з Іспанії - 26-річний каталонець на ім'я Пу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

За даними дипломатичних джерел видання, молодий каталонець помер кілька днів тому, і його тіло буде репатрійовано.

Міністерство закордонних справ перебуває в контакті з сім'єю, яку було негайно сповіщено. Через посольство Іспанії в Києві їм буде надана будь-яка адміністративна допомога, яка може знадобитися.

Пау прибув в Україну один. Щойно він перетнув кордон, він пройшов військову підготовку, необхідну для боротьби з російськими загарбниками. Але він був не єдиним іспанцем, зарахованим до українських лав.

У травні 2022 року дванадцять іспанців приєдналися до Іноземного легіону, б'ючись разом з українською армією. За три місяці після вторгнення Росії в Україну вони дісталися пункту на польсько-українському кордоні, а звідти іноземні добровольці вирушили до військового тренувального табору в Яворові, недалеко від Львова.

Майже через два роки після початку війни точну кількість іспанців, які воювали на боці України, так і не було встановлено.

Допомога від Іспанії

Іспанія підтримує Україну та регулярно надає військову допомогу.

Зокрема, Іспанія передала Україні чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів та польовий госпіталь.

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