На войне в Украине погиб доброволец из Испании

В Украине на войне погиб доброволец из Испании - 26-летний каталонец по имени Пу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC .

По данным дипломатических источников издания, молодой каталонец умер несколько дней назад, и его тело будет репатриировано.

Министерство иностранных дел находится в контакте с семьей, которая была немедленно оповещена. Через посольство Испании в Киеве им будет оказана любая административная помощь, которая может понадобиться.

Пау прибыл в Украину один. Как только он пересек границу, он прошел военную подготовку, необходимую для борьбы с российскими захватчиками. Но он был не единственным испанцем, зачисленным в украинские ряды.

В мае 2022 года двенадцать испанцев присоединились к Иностранному легиону, сражаясь вместе с украинской армией. Через три месяца после вторжения России в Украину они добрались до пункта на польско-украинской границе, а оттуда иностранные добровольцы отправились в военный тренировочный лагерь в Яворове, недалеко от Львова.

Спустя почти два года после начала войны точное количество испанцев, сражавшихся на стороне Украины, так и не было установлено.

Помощь от Испании

Испания поддерживает Украину и регулярно оказывает военную помощь.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

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