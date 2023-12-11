ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На войне в Украине погиб доброволец из Испании

Понедельник 11 декабря 2023 22:10
UA EN RU
На войне в Украине погиб доброволец из Испании Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на войне погиб доброволец из Испании - 26-летний каталонец по имени Пу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

По данным дипломатических источников издания, молодой каталонец умер несколько дней назад, и его тело будет репатриировано.

Министерство иностранных дел находится в контакте с семьей, которая была немедленно оповещена. Через посольство Испании в Киеве им будет оказана любая административная помощь, которая может понадобиться.

Пау прибыл в Украину один. Как только он пересек границу, он прошел военную подготовку, необходимую для борьбы с российскими захватчиками. Но он был не единственным испанцем, зачисленным в украинские ряды.

В мае 2022 года двенадцать испанцев присоединились к Иностранному легиону, сражаясь вместе с украинской армией. Через три месяца после вторжения России в Украину они добрались до пункта на польско-украинской границе, а оттуда иностранные добровольцы отправились в военный тренировочный лагерь в Яворове, недалеко от Львова.

Спустя почти два года после начала войны точное количество испанцев, сражавшихся на стороне Украины, так и не было установлено.

Помощь от Испании

Испания поддерживает Украину и регулярно оказывает военную помощь.

В частности, Испания передала Украине четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Испания
NEWS
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
Зеленский исключает компромиссы с Путиным: кто он такой?
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО