На війні загинуло півмільйона росіян. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 500 тисяч осіб. За минулу добу ЗСУ знищили 1140 загарбників, 22 бойові броньовані машини (ББМ) та 41 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 500 080 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 7650 (+15) од;
- бойових броньованих машин - 14 786 (+11) од.;
- артилерійських систем - 12 929 (+27) од.;
- РСЗВ - 1082 (+2) од.;
- засоби ППО - 814 (+1) од.;
- літаків - 356 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 414 (+4) од.;
- крилатих ракет - 2209 од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17 608 (+39) од.;
- спеціальної техніки - 2104 (+3) од.
Нагадаємо, Сили оборони стримують агресора в Харківській області. Однак загарбники мають частковий успіх у Луганській області.
Минулої ночі росіяни вдарили по Харкову балістичними ракетами С-300. Пошкоджені будівля ліцею та промислова зона.
За даними ISW, Кремль прагне завоювати Україну та використати її людський і промисловий потенціал для війни з НАТО.
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