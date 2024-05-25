На войне погибли полмиллиона россиян. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 500 тысяч человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1140 захватчиков, 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны сдерживают агрессора в Харьковской области. Однако захватчики имеют частичный успех в Луганской области.

Прошлой ночью россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами С-300. Повреждены здание лицея и промышленная зона.

По данным ISW, Кремль стремится завоевать Украину и использовать ее человеческий и промышленный потенциал для войны с НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.