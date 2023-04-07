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На війні в Україні загинули вже четверо військових з Грузії з початку квітня

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П'ятниця 07 квітня 2023 14:14
На війні в Україні загинули вже четверо військових з Грузії з початку квітня Фото: на війні в Україні загинули вже четверо військових з Грузії з початку квітня (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З початку квітня на війні в Україні загинули вже четверо бійців із Грузії. Загалом з початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 40 грузинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Грузія".

Нещодавно надійшло повідомлення про загибель уродженця міста Зугдіді Арсена Кецбая. Останні роки боєць жив в Україні та служив у лавах ЗСУ.

Крім того, 1 квітня стало відомо про смерть 29-річного Михайла Мазанашвілі родом із Горійського муніципалітету. У неділю його тіло доставлять до Грузії.

Також відомо про загибель під Бахмутом 44-річного Вахтанга Барабадзе. Він був одним із 24 воюючих в Україні грузинських добровольців, які потрапили до торішнього квітневого списку слідчого комітету Росії.

Під Бахмутом також загинув 32-річний уродженець села Кизил-Кіліса, регіон Квемо-Картлі, Давид Кучукян.

РБК-Україна повідомляло, що 1 квітня стало відомо про загибель відомого українського військового Данила Ляшука із позивним "Моджахед".

Крім того, у квітні французький доброволець загинув на війні в Україні.

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