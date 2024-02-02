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На війні в Україні загинули два добровольці з Грузії

Архівне фото: На війні в Україні загинули два добровольці з Грузії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У боротьбі за Україну на полі бою загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Грузинського Легіону".

"Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту", - йдеться в заяві.

Фото: Добровольці з Грузії (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Зазначається, що вони воювали у складі "Грузинського легіону" в Україні з 2014 року.

Іноземці допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Раніше ми повідомляли, що на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нещодавно в боях за Україну загинули два іноземні добровольці з Білорусі.

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