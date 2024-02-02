На війні в Україні загинули два добровольці з Грузії

У боротьбі за Україну на полі бою загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Грузинського Легіону".
"Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту", - йдеться в заяві.
Фото: Добровольці з Грузії (facebook.com/GeorgianNationalLegion)
Зазначається, що вони воювали у складі "Грузинського легіону" в Україні з 2014 року.
Іноземці допомагають Україні
На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.
Раніше ми повідомляли, що на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною став удар російського безпілотника.
Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нещодавно в боях за Україну загинули два іноземні добровольці з Білорусі.
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