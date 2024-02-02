На войне в Украине погибли два добровольца из Грузии

В борьбе за Украину на поле боя погибли два добровольца из Грузии, которые воевали еще с 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Грузинского Легиона".
"Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли во время боев на передовой восточного фронта", - говорится в заявлении.
Фото: Добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)
Отмечается, что они воевали в составе "Грузинского легиона" в Украине с 2014 года.
Иностранцы помогают Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Ранее мы сообщали, что на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной стал удар российского беспилотника.
Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.
Недавно в боях за Украину погибли два иностранных добровольца из Беларуси.
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