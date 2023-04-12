На війні в Україні загинули два американські добровольці

Держдепартамент перебуває в контакті з сім'ями загиблих громадян, при цьому не розголошуючи їхніх імен.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що американський нібито "найманець" був убитий у боях за Бахмут. Вони назвали його Едвардом Волтером Вілтоном.

"Ми можемо підтвердити загибель громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї в цей важкий час нам нічого додати", - сказав представник Держдепартаменту у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію з Вілтоном.

Крім того, ветеран морської піхоти Грейді Курпасі також загинув, захищаючи Україну від російських військ, згідно з даними GoFundMe, створеного від імені його сім'ї.

"Грейді вирушив навчати солдатів, але через інтенсивність війни і необхідність у досвідчених у бою командирах, Грейді зрештою повів загін у бій і був убитий у ньому", - йдеться на сторінці збору коштів.

У відповідь на запит про загибель Курпасі в Україні представник Держдепартаменту підтвердив загибель громадянина США, не повідомивши при цьому подробиць.

"Коли громадянин США помирає за кордоном, зокрема в Україні, Держдепартамент підтримує законного представника і сім'ю померлого різними способами, включно з наданням інформації щодо розпорядження останками та майном і видачею консульського повідомлення про смерть", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, у березні у Франції повідомляли про загибель колишнього гуманітарного працівника, котрий добровольцем воював на Бахмутському напрямку.

Також 1 квітня стало відомо про загибель відомого українського військового Данила Ляшука із позивним "Моджахед".

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