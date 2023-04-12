На войне в Украине погибли два американских добровольца

Госдепартамент находится в контакте с семьями погибших граждан, при этом не разглашая их имен.

Ранее российские СМИ сообщали, что американский якобы "наемник" был убит в боях за Бахмут. Они назвали его Эдвардом Уолтером Уилтоном.

"Мы можем подтвердить гибель гражданина США в Украине. Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам нечего добавить", - сказал представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Уилтоном.

Кроме того, ветеран морской пехоты Грейди Курпаси также погиб, защищая Украину от российских войск, согласно данным GoFundMe, созданного от имени его семьи.

"Грейди отправился обучать солдат, но из-за интенсивности войны и необходимости в опытных в бою командирах, Грейди в итоге повел отряд в бой и был убит в нем", - говорится на странице сбора средств.

В ответ на запрос о гибели Курпаси в Украине представитель Госдепартамента подтвердил гибель гражданина США, не сообщив при этом подробностей.

"Когда гражданин США умирает за границей, в том числе в Украине, Госдепартамент поддерживает законного представителя и семью умершего различными способами, включая предоставление информации о распоряжении останками и имуществом и выдачу консульского сообщения о смерти", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, в марте во Франции сообщали о гибели бывшего гуманитарного работника, который добровольцем воевал на Бахмутском направлении.

Также 1 апреля стало известно о гибели известного украинского военного Даниила Ляшука с позывным "Моджахед".

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