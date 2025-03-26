На війні проти РФ України загинула пропагандистка "Первого канала"
Російська пропагандистка "Первого канала" Анна Прокоф’єва загинула на війні РФ проти України. Це сталося у Бєлгородській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Пресслужба російського телеканалу заявила, що знімальна група "Первого канала" підірвалася на міні біля кордону з Україною у Бєлгородській області. Внаслідок цього Прокоф’єва загинула, а оператор поранений.
У мережі пишуть, що російська пропагандистка загинула поблизу Демидівки у Бєлгородській області.
У своєму Telegram-каналі пропагандистка востаннє опублікувала допис 25 березня 2025 року. Вона поширила своє фото, зазначивши, що перебуває на російсько-українському кордоні.
На початку тижня стало відомо, що на окупованій території Луганській області загинули троє співробітників російських пропагандистських ЗМІ: кореспондент газети "Известия" Олександр Федорчак, оператор телеканалу "Звезда" Андрій Панов та водій знімальної групи каналу Олександр Сіркелі.
Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову - ведучому програм на "Россия-1". Він відомий свою участь у серіалі "Кадети".
Також перед цим Служба безпеки України повідомила про підозру скандальному російському актору Івану Охлобистіну. Він активно підтримує війну РФ проти України.
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