На войне против РФ Украины погибла пропагандистка "Первого канала"

Российская пропагандистка "Первого канала" Анна Прокофьева погибла на войне РФ против Украины. Это произошло в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Пресс-служба российского телеканала заявила, что съемочная группа "Первого канала" подорвалась на мине возле границы с Украиной в Белгородской области. В результате этого Прокофьева погибла, а оператор ранен.

В сети пишут, что российская пропагандистка погибла вблизи Демидовки в Белгородской области.

В своем Telegram-канале пропагандистка в последний раз опубликовала сообщение 25 марта 2025 года. Она распространила свое фото, отметив, что находится на российско-украинской границе.

В начале недели стало известно, что на оккупированной территории Луганской области погибли трое сотрудников российских пропагандистских СМИ: корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы канала Александр Сиркели.