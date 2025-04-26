До війни промисловість формувала дві третини економіки України, - "Метінвест"

"За статистикою, до 2022 року промисловість формувала дві третини економіки України. Але цю тему люди не бачили кожен день на шпальтах газет чи у стрічках соцмереж, тому вони сприймають ГМК як "повітря", що існує саме по собі й ніколи не зникне. Це найбільша помилка, яка взагалі може бути в суспільстві – сприймати щось за замовчуванням", - зауважив Давиденко.

Він також підкреслив, що саме кваліфіковані інженери стануть фундаментом для відбудови України, а тому технічна освіта завжди була, є і буде драйвером змін у бізнесі, економіці та суспільстві.

"Так, ми втрачаємо підприємства, працюємо у прифронтових регіонах, долаємо економічні виклики. Але попри все виконуємо ми всі свої зобов’язання перед співробітниками, клієнтами та державою", - резюмував Давиденко.

Як відомо, торік внесок металургійної галузі у ВВП збільшився до 7,2%. Також Україна посіла 3-тє місце у світі серед найбільших експортерів чавуну, і повернулася в ТОП-5 найбільших експортерів залізної руди.

Всього ж за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд.

За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.