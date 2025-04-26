До войны промышленность формировала две трети экономики Украины, - "Метинвест"

"По статистике, до 2022 года промышленность формировала две трети экономики Украины. Но эту тему люди не видели каждый день на страницах газет или в лентах соцсетей, поэтому они воспринимают ГМК как "воздух", который существует сам по себе и никогда не исчезнет. Это самая большая ошибка, которая вообще может быть в обществе - воспринимать что-то по умолчанию", - отметил Давыденко.

Он также подчеркнул, что именно квалифицированные инженеры станут фундаментом для восстановления Украины, а потому техническое образование всегда было, есть и будет драйвером изменений в бизнесе, экономике и обществе.

"Да, мы теряем предприятия, работаем в прифронтовых регионах, преодолеваем экономические вызовы. Но несмотря на все выполняем мы все свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и государством", - резюмировал Давыденко.

Как известно, в прошлом году вклад металлургической отрасли в ВВП увеличился до 7,2%. Также Украина заняла 3-е место в мире среди крупнейших экспортеров чугуна, и вернулась в ТОП-5 крупнейших экспортеров железной руды.

Всего же за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд.

По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.