У війни немає відпусток. Зеленський закликав партнерів пришвидшити допомогу Україні

Надання пакетів військової допомоги Україні від західних партнерів має бути пришвидшено, оскільки у війни немає відпусток.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
Заклик Зеленського відбувся на тлі того, що зараз у урядів західних країн "літні відпустки", через що в політичному плані майже нічого не відбувається. Це у свою чергу припадає на момент, коли на фронті в Україні відбуваються активні бойові дії, а також продовжується операція ЗСУ в Курській області РФ.
"Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів", - сказав президент.
В опублікованому відео Зеленський наголосив, що зараз особливо звертається до США, Великої Британії та Франції.
Нагадаємо, що днями в Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, їх оголосять найближчими днями.
Також зазначимо, що вчора український президент сказав, що на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці Києва. Однак, за словами Зеленського, останнім часом ситуація дещо змінилася.
Зауважимо, що Україна досі не отримала дозвіл від Британії на удари їх ракетами по території Росії. Наразі Україна отримує далекобійні ракети не тільки від Британії. Дане озброєння також надає Франція та Сполучені Штати.
Проте дані країни поставили умову перед ЗСУ. За їх вимогою українські військові не повинні використовувати їх озброєння для далекобійних ударів по території РФ.
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