У войны нет отпусков. Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине

Призыв Зеленского происходит на фоне того, что сейчас у правительства западных стран "летние отпуска", из-за чего в политическом плане почти ничего не происходит. Это, в свою очередь, припадает на момент, когда на фронте в Украине происходят активные боевые действия, а также продолжается операция ВСУ в Курской области РФ.

"Но что касается поставок от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов", - сказал президент.

В опубликованном видео Зеленский подчеркнул, что сейчас особенно обращается к США, Великобритании и Франции.