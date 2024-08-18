У війни немає відпусток. Зеленський закликав партнерів пришвидшити допомогу Україні

Надання пакетів військової допомоги Україні від західних партнерів має бути пришвидшено, оскільки у війни немає відпусток.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

Заклик Зеленського відбувся на тлі того, що зараз у урядів західних країн "літні відпустки", через що в політичному плані майже нічого не відбувається. Це у свою чергу припадає на момент, коли на фронті в Україні відбуваються активні бойові дії, а також продовжується операція ЗСУ в Курській області РФ.

"Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів", - сказав президент.

В опублікованому відео Зеленський наголосив, що зараз особливо звертається до США, Великої Британії та Франції.