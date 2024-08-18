У войны нет отпусков. Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине
Предоставление пакетов военной помощи Украине от западных партнеров должно быть ускорено, поскольку у войны нет отпусков.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
Призыв Зеленского происходит на фоне того, что сейчас у правительства западных стран "летние отпуска", из-за чего в политическом плане почти ничего не происходит. Это, в свою очередь, припадает на момент, когда на фронте в Украине происходят активные боевые действия, а также продолжается операция ВСУ в Курской области РФ.
"Но что касается поставок от наших партнеров нужно ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов", - сказал президент.
В опубликованном видео Зеленский подчеркнул, что сейчас особенно обращается к США, Великобритании и Франции.
Помощь от партнеров
Напомним, что на днях в Белом доме анонсировали новые пакеты военной помощи Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, их объявят в ближайшие дни.
Также отметим, что вчера украинский президент сказал, что вначале полномасштабного вторжения Российской Федерации Британия демонстрировала настоящее лидерство в поддержке Киева. Однако, по словам Зеленского, в последнее время ситуация несколько изменилась.
Заметим, что Украина до сих пор не получила разрешение от Великобритании на удары их ракетами по территории России. Пока Украина получает дальнобойные ракеты не только от Британии. Данное вооружение также предоставляет Франция и США.
Однако данные страны поставили условие перед ВСУ. По их требованию украинские военные не должны использовать их вооружение для дальнобойных ударов по территории РФ.
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