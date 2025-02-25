У Ватикані повідомляють, що стан Папи Римського змінився: деталі

Стан здоров'я Папи Римського Франциска дещо покращився. Понтифік навіть частково повернувся до роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Vatican News .

Що відомо про стан Папи Римського Франциска

У прес-службі Ватикану повідомляють, що стан здоров'я Папи Римського Франциска дещо покращився.

"Клінічний стан Святійшого Отця (у своїй критичності) демонструє невелике покращення. Навіть сьогодні не було епізодів астматичних респіраторних кризів. Деякі лабораторні тести покращилися. Моніторинг легкої ниркової недостатності не викликає занепокоєння", - розповіли громадянам ввечері понеділка, 24 лютого.

Уточнюється, що киснева терапія продовжується, хоча "із дещо зниженим потоком і відсотком кисню".

В цілому, враховуючи складність клінічної картини, лікарі будь-яких прогнозів наразі не дають.

Водночас відомо, що вчора Папа Римський прийняв Євхаристію (Святе Причастя), а після обіду частково відновив свою роботу.

"Увечері він подзвонив парафіяльному священику Гази, щоб висловити свою батьківську близькість", - уточнили у прес-службі.

Крім того, Франциск "дякує всьому народу Божому, який зібрався в ці дні, щоб помолитися за його здоров'я".

Ватиканський кореспондент Майкл Хейнс підтвердив, що (згідно з інформацією Ватикану) "Папа Франциск усе ще "критичний", але демонструє "невелике покращення".

"Вони кажуть, що "легка" ниркова недостатність "не викликає занепокоєння", - додав журналіст у своєму дописі у соцмережі Х.

Публікація кореспондента (скриншот: x.com/MLJHaynes)

Зранку вівторка, 25 лютого, Хейнс повідомив, що, згідно з даними прес-служби Святого Престолу (Holy See Press Office), "Папа відпочив добре, впродовж всієї ночі".

Повідомлення Хейнса щодо стану Папи Римського зранку 25 лютого (скриншот: x.com/MLJHaynes)