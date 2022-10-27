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Війна завдала довкіллю Україні збитків на понад трильйон гривень

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 19:43
Війна завдала довкіллю Україні збитків на понад трильйон гривень Фото: шкода, заподіяна війною довкіллю України, перевищує 1,3 трлн гривень (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Через дії Росії з початку масштабної жорстокої агресії проти України довкіллю країни завдано шкоди на понад 1,35 трлн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координаторку Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ Олену Криворучкіну.

Збитки підраховували за такими напрямами, як шкода земельним ресурсам, атмосферному повітрю та водним ресурсам.

"За вже підрахованими випадками сукупний збиток становить понад 1,35 трлн гривень. Йдеться про 574 опрацьовані випадки з понад 800, які було внесено до реєстру", - зазначила Криворучкіна.

За її словами, найбільшу шкоду завдано атмосферному повітрю, збитки за цим напрямом становлять понад 924 млрд гривень.

При цьому в Оперативному штабі, який діє на базі Держекоінспекції, наголошують, що сума збитків може значно зрости після аналізу всіх зареєстрованих випадків, що мають ознаки екозлочину, а також після проведення необхідних експертиз на деокупованих територіях.

Надалі доказова база, зібрана фахівцями Оперативного штабу, буде використовуватися у міжнародних судових процесах проти РФ.

Крім того, KSE Institute оприлюднив звіт, в якому йдеться про прямі збитки, яких зазнали агропромисловий комплекс та земельний фонд України внаслідок воєнної агресії РФ. Ця сума на початок осені сягнула 6,9 млрд доларів.

Найбільше збитків агросектор країни зазнав через знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки - оціночні втрати перевищують 2,89 млрд доларів. На другому місці за розміром втрат перебувають знищення та крадіжки виробленої продукції, сукупна вартість якої оцінюється в 1,87 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні презентували велике дослідження про реалії воєнного часу у країні, економічні та військові показники, а також коментарі та прогнози провідних світових та українських експертів стосовно подій, що відбуваються, та перспектив на майбутнє, включаючи агросектор та довкілля.

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