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Война нанесла окружающей среде Украины ущерб на более чем триллион гривен

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Украина, Четверг 27 октября 2022 19:43
Война нанесла окружающей среде Украины ущерб на более чем триллион гривен Фото: ущерб, причиненный войной окружающей среде Украины, превышает 1,3 трлн гривен (mil.in.ru)
Автор: Татьяна Зарембо

Из-за действий России с начала масштабной жестокой агрессии против Украины окружающей среде страны нанесен ущерб более чем на 1,35 трлн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ Елену Криворучкину.

Ущерб был подсчитан по таким направлениям, как вред земельным ресурсам, атмосферному воздуху и водным ресурсам.

"По уже подсчитанным случаям совокупный ущерб составляет более 1,35 трлн гривен. Речь идет о 574 проработанных случаях из более 800, которые были внесены в реестр", - отметила Криворучкина.

По ее словам, наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху, ущерб по этому направлению составляет более 924 млрд гривен.

При этом в Оперативном штабе, действующем на базе Госэкоинспекции, отмечают, что сумма ущерба может значительно возрасти после анализа всех зарегистрированных случаев, имеющих признаки экопреступления, а также после проведения необходимых экспертиз на деоккупированных территориях.

Впоследствии доказательная база, собранная специалистами Оперативного штаба, будет использоваться в международных судебных процессах против РФ.

Кроме того, KSE Institute обнародовал отчет, в котором говорится о прямом ущербе, нанесенном агропромышленному комплексом и земельному фонду Украины в результате военной агрессии РФ. Эта сумма к началу осени достигла 6,9 млрд долларов.

Больше всего ущерба агросектор страны понес из-за уничтожения и повреждения сельскохозяйственной техники - оценочные потери превышают 2,89 млрд долларов. На втором месте по размеру потерь находятся уничтожение и воровство производимой продукции, совокупная стоимость которой оценивается в 1,87 млрд долларов.

Напомним, в Украине презентовали обширное исследование о реалиях военного времени в стране, экономические и военные показатели, а также комментарии и прогнозы ведущих мировых и украинских экспертов относительно происходящих событий и перспектив на будущее, включая агросектор и окружающую среду.

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