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В Україні презентували велике аналітичне дослідження про повоєнне майбутнє країни

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Понеділок 17 жовтня 2022 17:32
В Україні презентували велике аналітичне дослідження про повоєнне майбутнє країни Фото: в Україні презентували велике аналітичне дослідження про повоєнне майбутнє країни
Автор: Юлія Бойко

В Україні представили велике дослідження про реалії воєнного часу у країні, економічні та військові показники, а також коментарі та прогнози провідних світових та українських експертів стосовно подій, що відбуваються, та перспектив на майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KYIV RYSING.

До участі в роботі було залучено 130 консультантів компанії і 60 сторонніх експертів. Зокрема представлено результати опитування серед тисячі українців стосовно життя у воєнні часи, настроїв у суспільстві та очікувань на майбутнє.

Аналітичний матеріал представлено по розділах історія, військові питання, суспільство, економіка, екологія, перспективи. Метою роботи є пояснення світовій спільноті ролі України у балансі добробуту у світі і, тим самим, стимулювання залучення інвестицій в Україну.

"Хоча Україна переживає найскладніші випробування, щодня зазнає величезних руйнувань інфраструктури, а падіння ВВП прогнозується на рівні 35%, у світі існує неабияка зацікавленість у інвестуванні у відбудову країни. Окремо слід відзначити високу мотивацію українців до відновлення України та віру у перемогу, на які вказують, викладені у дослідженні, результати опитування серед пересічних українців. У той самий час бізнес продовжує шукати і знаходити нові варіанти організацій своєї роботи у воєнний час", - йдеться в матеріалі.

Директор однієї з найбільших агро компаній України розповідає, що їм з колегами довелося реорганізовувати польові роботи та збір урожаю задля збереження світу від продовольчої кризи, адже частина полів та виробничих майданчиків компанії знаходяться у зонах бойових дій.

Керуючий партнер провідної юридичної компанії стверджує, що хоча абсолютна більшість бізнесів проходить складні випробування, вони намагаються оптимізувати свою діяльність, а також налагодити міжнародну співпрацю і відкривати нові ринки.

Ніколай Кіскалт, генеральний директор Kyiv Strategy Consulting, впевнений, що на Україну чекають великі можливості на міжнародній арені. Західні інвестори зацікавлені. Водночас місцевому бізнесу необхідно розуміти очікування іноземних інвесторів, так само як і інвесторам - Україну. Саме у побудові коректних партнерських відносин і узгодженні очікувань можуть допомогти консалтингові компанії, які скоро почнуть користуватися великим попитом.

Kyiv Strategy Consulting надає можливість всім охочим завантажити дослідження безкоштовно за посиланням та використовувати його для роботи на відбудову та розвиток України.

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