Війна затягується: Рада з фінансової стабільності оцінила ризики для системи

Члени Рада з фінансової стабільності під час засідання 19 липня 2023 року розглянули системні ризики фінансового сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного. Війна затягується, водночас допомога Україні стає системнішою", - йдеться в повідомленні.

Ризики фінансового сектору

Як зазначили під час засідання Ради з фінансової стабільності, світовій економіці вдалося уникнути ризиків глобальної рецесії, проте економічне зростання основних країн-партнерів відбуватиметься повільно. Темпи зростання глобальної торгівлі залишатимуться низькими.

"Економіка України поступово відновлюється, однак залишається вразливою до безпекових ризиків, споживча інфляція знижується швидше, ніж очікувалося. Державні фінанси в хорошому стані передусім завдяки міжнародній підтримці. Валютний ринок перебуває в досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, банківська система зберігає високу ліквідність та прибутковість. За результатами оцінки стійкості, що наразі триває, буде розроблено план скасування пруденційних послаблень та подальшого впровадження регуляторних вимог. У пріоритеті - запровадження нових вимог до достатності капіталу, повернення до впровадження відкладених заходів та поновлення вимог до формування буферів капіталу, повідомили в НБУ.

Стрес у фінансовій системі

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Однак його значення останніми місяцями зросли після зимового падіння.