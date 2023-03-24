Війна закінчиться після виведення російських військ з України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна закінчиться після виведення російських військ із території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Цілком зрозуміло, як ця війна може закінчитися. Росія має вивести війська", - заявив Шольц після саміту ЄС, який проходив у Брюсселі. Канцлер також зазначив, що європейські країни мають силою завадити російському диктатору Володимиру Путіну "нав'язати свої імперіалістичні цілі" та змінити кордони в Європі.