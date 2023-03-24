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Війна закінчиться після виведення російських військ з України, - Шольц

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П'ятниця 24 березня 2023 17:25
Війна закінчиться після виведення російських військ з України, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна закінчиться після виведення російських військ із території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Цілком зрозуміло, як ця війна може закінчитися. Росія має вивести війська", - заявив Шольц після саміту ЄС, який проходив у Брюсселі.

Канцлер також зазначив, що європейські країни мають силою завадити російському диктатору Володимиру Путіну "нав'язати свої імперіалістичні цілі" та змінити кордони в Європі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сумнівається, що війна в Україні може швидко завершитися.

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Олаф Шольц Війна Росії проти України
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